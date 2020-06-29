華外交部：美方對涉港問題表現惡劣者　實施簽證限制

中國外交部發言人趙立堅周一（29日）表示，就美國日前宣布將對參與削弱香港的中國官員實施簽證限制，中方決定，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。另敦促美方認清形勢，不得藉審議、推進有關議案對中方進行所謂制裁，否則中方將採取堅決有力的反制措施，一切後果由美方承擔。

趙立堅表示，香港國家安全立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。中方維護國家主權、安全、發展利益，貫徹「一國兩制」的決心堅定不移。中國反對任何外部勢力干涉香港事務，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

另針對美國會參議院日前審議通過香港自治法案和有關涉港決議案，趙立堅批評美方不顧中方嚴正立場，執意審議通過上述議案，惡意詆毀香港國安立法，干涉香港事務和中國內政，是違背國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，不論亂港分裂勢力如何叫囂、外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動，上述圖謀必將失敗，「有關議案也是廢紙一張」。