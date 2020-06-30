金州殺手承認謀殺13人　料8月獲判終身監禁

美國加州著名「金州殺手」被指於上世紀70至80年代，殺害13人並強姦逾50名受害者。他周一（29日）在聽證會上，承認多項指控，以換取免受死刑，預計8月獲判終身監禁。

受新冠肺炎疫情影響，加上出席人數眾多，是次聽證會移師加州州立大學薩克拉門托分校舉行。74歲「金州殺手」迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）當日身穿橙色囚衣、頭戴塑膠面罩，並坐在輪椅出現，表情呆若木雞。當法官問他是否明白認罪協議時，迪安杰洛稱：「是。」

薩克拉門托檢察官西恩‧霍（Thien Ho，音譯）在會上表示，他2018年在警署審訊室與迪安杰洛獨處時，對方曾告訴他：「一切都是我做。」他亦提及，迪安杰洛暗示自己無法對抗名叫杰里（Jerry）的內在人格，於是犯下多宗案件，其後成功把杰里趕走才過上幸福生活，但明白須要為摧毀他人生活付出代價。

「金州殺手」於1976至1986年間犯下持械行劫、強姦及謀殺等無數案件，其真正身份成疑。調查人員2年多前暗中收集迪安杰洛DNA樣本後，發現他與「金州殺手」其中一宗入屋強姦案有關。