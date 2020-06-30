華涉限制新疆維族女性生育　蓬佩奧促停止

德國一名學者周一（29日）公開報告，指控中國政府利用絕育、強制墮胎、強制家庭計劃等手段，限制新疆維吾爾族女性的生育權。美國國務卿蓬佩奧同日指摘北京無視人類的基本人格尊嚴，呼籲中方立即停止。

報告由德國學者鄭國恩（Adrian Zenz，另譯岑茨）撰寫，稱2019年的文件顯示北京投入數億美元於控制新疆維族生育率，包括計劃讓新疆4個少數族裔聚居地的80%處於生育年齡女性，接受侵入式避孕手術。

美聯社亦發表調查報道，引述中國政府的數據及文件，指出北京過去4年積極鼓勵漢族生養後代，同時降低維族等少數民族的生育率。政府定期要求維族女性接受懷孕檢測，強迫她們配戴子宮環，甚至強制結紮或墮胎，恐涉及數十萬名女性。北京甚至會以再教育營為懲罰手段，威脅關押生育太多胎的女性。

蓬佩奧發聲明指，德國的報告顯示中國共產黨數十年來不尊重人類生命的神聖及基本人類尊嚴，敦促中共立即停止此類可怕行徑，呼籲所有國家與美國一起要求中國終止上述不人道的虐待。周一較早前，中國外交部發言人趙立堅指摘報告毫無根據，稱新疆現時穩定和諧。