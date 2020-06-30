邊境3年沒收9100萬加元現金　90%為移民合法資金

加拿大邊境服務局近日公布，自2017年以來，當局在邊境共沒收逾9100萬加元（約5.2億港元）現金，其中僅約10%資金涉嫌非法行為。大多數資金是入境人士用來支持海外親友買樓或買車，或出境人士將錢從加拿大帶出，以接濟其他國家的親友。

當局目前規定，任何人攜帶超過1萬加元（約5.67萬港元）現金進出加拿大，均須申報，否則將被沒收。國際貿易法及稅法律師查尼克（Cyndee Todgham Cherniak）表示，帶現金出境的多數是來自中東國家的人士，他們因不滿意故鄉的銀行系統，而選擇自行將現金帶給海外親人。另有部分人則因計算錯匯率而超出規定的限額。

查尼克透露，她每年都會收到多達40個電話，詢問如何取回被沒收的現金。多數情況下，當局在收到250至5,000加元（約1400至2.8萬港元）罰款後，便會即時歸還款項；但有些個案可能需時數月、甚至幾年。若當局懷疑資金被用於資助恐怖活動或其他罪案，款項可能不獲發還。

查尼克認為邊境服務局須改革相關程序，包括以罰款替代沒收現金及加快上訴程序等。但邊境事務局則表示，相關員工們均受過犯罪行為偵查的訓練，無意修改現行做法。