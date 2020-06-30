新冠肺炎：16州暫緩解封　加州單日新症創新高

美國多地新冠肺炎疫情反彈，重災區集中在西部及南部。全美22個州本月新增病例增幅創歷史新高，16個州要暫停或取消解封計劃。加州周一（29日）的確診數字再加州周一（29日）確診人數再創新高，新增7418人染疫，累計22.3萬人確診。

在加州，單單洛杉磯縣已有逾10萬人染疫，公共衞生部門警告下周確診數字更嚴重，當地醫療系統不堪重負，只餘200張深切治療病床；俄勒岡州亦警告醫院或在幾周內爆滿。德州及佛州上周五已下令關閉最近重開的所有酒吧，佛州邁阿密、勞德代爾堡及棕櫚灘周五至周日（7月3日至5日）將關閉海灘。

疫情較平穩的州份亦重整解封計劃，新澤西州周四（7月2日）起無限期推遲放寬室內用餐，紐約市周三（7月1日）前決定是否恢復室內用餐。堪薩斯州及佛州杰克遜維爾強制民眾在公共場所戴口罩，後者將在8月舉行共和黨全國代表大會，確認總統特朗普的總統選舉提名，白宮指特朗普將遵守當地要求。

全美31個州過去一周確診人數較前一周增加，主要集中在南部和西部。另有15個州疫情較前一周穩定，僅康涅狄格州、特拉華州、新罕布什爾州和羅德島州的確診數子下降。

《紐約時報》周一報道指，美國43%死亡病例與養老院和長期護理機構有關。抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇上周承認，美國遏制病毒的努力未達預期效果。美國約翰霍普金斯大學數據顯示，美國截至周一累計逾258萬人確診，12.6萬人死亡。美國人口佔世界人口的4%，確診病例和死亡人數佔世界的4分之1。