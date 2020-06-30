港版國安法：美推多項制裁　逼華撤立法

全國人大5月28日通過授權人大常委會就港版國安法立法以來，美國特朗普政府及國會推出多項政策圖迫使中國政府撤回立法決定，當中包括取消香港特殊待遇、制裁中港官員及相關機構等。

●美國撤銷香港特殊待遇，直接或間接制裁削弱香港自治的中港官員

美國總統特朗普5月29日宣布，中國推行港版國安法顯示香港不再有足夠自治，已指示華府啟動程序撤銷香港的特殊待遇，將制裁某些直接或間接侵蝕香港自治的中港官員。

美國國務院6月29日宣布停止向香港出口國防商品，將對出口香港的軍民兩用科技產品實施新貿易限制，與出口至中國的相關產品同等對待。商務部則暫停香港部分特殊待遇，包括出口許可證豁免。

●美國禁止與中國軍方有聯繫的中國研究生入境

美國自6月1日起禁止所有與中國軍方有聯繫的中國留學生及研究人員入境。國務卿蓬佩奧指有關措施只針對中共及特定人士。

●美國加強監管在美國上市的中概股

特朗普5月29日宣布，擬規定在美國交易所上市的中國及其他國家的公司，採取美國的會計與審計準則。他亦指示總統轄下的金融市場工作小組，審視在美上市中概股的行為，保障投資者利益。

●美國參議院通過《香港自治法》

參議院於6月25日通過法案，授權美國總統透過凍結資產及拒發簽證等措施制裁實施港版國安法的官員、香港警察等。至於與制裁對象往來的外國金融機構，華府可禁止美國的銀行向這些機構提供貸款。

●中美互相限制官員入境簽證

美國國務院6月26日宣布將對參與削弱香港自治的現任及前任中國官員實施簽證限制，包括他們的家人。中國外交部6月29日宣布反制，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。