傳白宮去年知俄懸賞殺美軍　國會促交代

美媒近日披露俄羅斯軍方懸賞鼓勵塔利班殺害駐阿富汗美軍，白宮今年3月已知情卻冷處理。共和、民主兩黨國會議員周一（29日）向白宮及國防部施壓，要求交代事件。同日，美聯社稱白宮高官其實去年初已知悉懸賞一事。

消息人士透露，特朗普的每日書面情報簡報中，「獎金獵殺」的情報評估至少出現過一次。白宮前國家安全顧問博爾頓亦曾向同事透露，他於2019年3月向特朗普作過相關情報評估的簡報。博爾頓周一被問及此事時拒絕置評。

報道指，情報部門早於2019年收到情報，俄羅斯特工積極接觸塔利班及旗下派系「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）的成員。國家安全委員會和負責情報的國防部副部長為此開會，鑑於俄羅斯並非首次介入阿富汗事務，官員當時未將情報評估列為特別緊急事項，博爾頓的簡報內容亦不包括可採取行動的情報。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）回應指，由於有關情報未被證實，因此情報部門未向特朗普呈報消息。美媒則稱，情報部門通常不會在完全證實消息後，才向白宮高層決策者匯報。

白宮迫於壓力，周一和周二（30日）分別向共和黨議員和民主黨議員簡報。有與會的共和黨人表示，白宮正核實有關報道，若消息屬實，強烈要求政府向俄羅斯問責。眾議院議長佩洛西則稱：「特朗普之所以未收到匯報，是因為他們（情報部門）知道這會讓他不開心。」

佩洛西向情報部門發信，要求立即向全體國會議員交代，包括是否有向特朗普匯報，以及為何不通知國會。共和黨眾議員桑伯里亦聯同民主黨的軍事委員會主席史密斯，要求國防部交代。