外媒關注港版國安法　蓬佩奧批華簽證威脅無法阻嚇美行動

人大代表委員會周二（30日）早上通過港版國安法後，美國國務院及國務卿蓬佩奧先後發聲明回應中國外交部限制美國官員入境簽證，指再一次證明北京拒絕接受違反對香港人承諾的責任，揚言美國不會因此被阻嚇，暫未直接回應國安法。

美國國務院發放蓬佩奧的聲明指，中國共產黨打壓香港導致美國重整與香港的關係，中共威脅限制美國人的簽證再次曝露北京原願為其選擇負責。若中國想重獲香港人及國際社會的信任，應履行對香港人及《中英聯合聲明》中所作的承諾。

蓬佩奧亦在Twitter提及香港問題，批評中共威脅對美方人員實施簽證限制，證明北京拒絕為違反對香港人的承諾而負上相應責任，稱這將無法阻嚇美國以行動回應。

美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在港版國安法通過後，發聲明警告中國領導人及中共人員必須面對破壞香港自由的嚴厲後果。他指，眾議院應通過《香港自治法》，以制裁中共官員，華府則應考慮所有可能的選項，不讓北京從香港特殊的金融和經濟地位獲益，強調美國不能無視中國的嚴厲行動。

多間外媒亦關注港版國安法情況，美國《華爾街日報》、《紐約時報》、有線電視新聞網絡（CNN）、英國廣播公司等以突發新聞形式推送法案通過的消息。其中，《華爾街日報》形容港版國安法目的是打壓香港示威，CNN則指中國在香港通過一項受爭議的反煽動法例，外界擔心香港的政治自由會受威脅。