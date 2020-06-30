搜索引擎現投票相關誤導廣告　Google被踢爆即移除

美國大選在即，社交網絡亦成為選戰戰場之一。網絡監察組織周一（29日）公布，當用戶在Google搜索與投票相關字眼，搜索引擎會顯示大量誤導性廣告，包括索取高價代辦選民登記的網站、收集個人資料作營銷目的、或是欺詐延伸程式的廣告。Google同日表示，已移除有關廣告。

「科技透明計劃（Tech Transparency Project）」周一公布報告，指當用戶在Google上搜索「登記投票」、「郵寄投票」、「票站地點」等字眼，搜索引擎生成的逾600個廣告中，有三分之一是連結往有欺詐成分或誤導性的廣告。報告又指，Google自今年1月起，將廣告介面和用色，修改至與普通搜尋結果相同，令用戶難以分辨。

有關廣告中，包括一個提供即日代辦登記選民服務的網站，叫價高達129美元（約1006港元）；但美國公民投票根本毋須登記或付費。Google發言人周一解畫時表示，公司設有系統自動及人手進行的嚴格檢視系統，不知道有關廣告是如何通過批核，會將違規廣告下架、並禁止涉事廣告商再投放類似廣告。

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