港版國安法：美擬制裁華官員　威脅中資銀行逾萬億美元資金

美國早前威脅就港版國安法制裁相關中港官員，並禁止金融機構向制裁對象提供帳戶服務。彭博社周二（30日）分析指，此舉可能導致中國多家大型銀行的1.1萬億美元（約8.58萬億港元）資金面臨風險，有機會面臨巨額罰款。

彭博行業研究駐香港資深分析師Francis Chan表示，美國參議院日前通過一項跨黨派議案，目前有待眾議院表決後再由總統簽署成法，將禁止金融機構向被制裁官員提供金融帳戶。他指出，中國官員大多使用中國最大銀行的服務，相關銀行若違反美國規定，恐面臨禁止進入美國金融系統的風險。

一名知情美國官員表示，上述規定只適用於與制裁人士有交易的金融機構，會避免太多美國企業落入懲罰範圍，銀行也會在法案實施前取得制裁名單，以免誤墮法網。

Francis Chan沒有點名提及特定銀行，但報道引述中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行的美元負債規模，於去年底總值1.1萬億美元，47%是存款，其他來自銀行同業借貸及向全球投資者發行證券。