美媒︰若特朗普支持度不反彈或退選　競選團隊斥假新聞

美國總統特朗普今年角逐連任，惟在新冠肺炎疫情加上反種族歧視示威浪潮下，其選情不容樂觀。美國霍士新聞周日（28日）報道，有共和黨重量級人物首次提出，如果特朗普的民調支持度未來不反彈，可能要求他退選。惟特朗普競選團隊反駁指那是假新聞。

報道引述該名不願具名的共和黨人指，目前言之尚早，但如果民調支持度持續惡化，他（特朗普）將會退選；他又指該黨有重量級人物認為，特朗普目前心理狀況很脆弱。惟負責報道的記者不認為特朗普會退選，因為拜登的拉票計劃被新冠肺炎疫情打亂。

根據最近一項民調，民主黨總統選舉參選人拜登的支持度領先特朗普9.2個百分點，而在黑人弗洛伊德被殺前，拜登只領先5.5個百分點。特朗普競選團隊發言人默托反駁指，2016年6月民主黨參選人希拉妮領先特朗普的幅度跟今年差不多。

默托直斥特朗普可能退選是假新聞︰「每個人都知道，民調在特朗普身上經常是錯誤，他們的受訪者中共和黨人比例不足，而且沒有篩選出很可能去投票的人。如果2016年的民調準確，現在入主白宮應該就是希拉妮。」

另外，皮尤研究中心的民調指，更多共和黨人比民主黨人相信，目前疫情是誇大，而只有30%的受訪者認為特朗掌握正確資訊。