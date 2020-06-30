新冠肺炎：特朗普稱戴口罩是個人選擇　黨友唱反調

隨着美國疫情反彈，應否戴口罩上升為政治議題。紐約州州長科莫周一（29日）呼籲，總統特朗普應「以身作則」戴口罩，並頒布行政命令強制民眾在公共場合戴口罩。白宮回應指特朗普認為戴口罩是「個人選擇」。其黨友、參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同日罕有「唱反調」，鼓勵民眾戴口罩。

麥康奈爾在參議院發言指，戴口罩不是為保護自己，而是為保護遇到的每個人，因此民眾「不應因戴口罩而感到任何羞恥」。共和黨黑人眾議員史葛（Tim Scott）亦在Twitter鼓勵民眾戴口罩。白宮發言人麥克納尼表示，特朗普無意干預民眾是否戴口罩，他本人對戴口罩沒有不滿，指應按照地方政府要求是否戴口罩。

另外，美國生物製藥商吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.）周一宣布，未來3個月將供應幾乎所有抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）給美國，針對美國等發達國家的患者，每個療程定價為2340美元（約1.8萬港元），有醫療保險患者則為3120美元（約2.4萬港元）。

有患者權益團體指，此藥由美國政府主力資助研發，批評價格貴得離譜。該公司另與印度和巴基斯坦的藥物生產商合作，生產和供應瑞德西韋予127個發展中國家，分別售66美元（約511港元）及72美元（約558港元）。