港區國安法：佩洛西稱法案粗暴　促制裁中國

美國眾議院議長佩洛西周二（6月30日）表示，《港區國安法》是粗暴的法律，通過後說明香港已非「一國兩制」，呼籲總統特普朗考慮所有可動用工具，包括限制簽證及經濟懲罰等手段制裁中國。

佩洛西發聲明指，北京通過《港區國安法》的目的，是為了擴大壓制香港抗議及言論自由的權利，並藉此威懾、恫嚇及壓迫和平要求自由的香港人民。她認為，北京選在香港回歸23周年前夕通過該法，顯示「一國兩制」已死。

她敦促特朗普動用《全球馬格尼茨基人權問責法》與《香港人權與民主法案》，制裁侵害香港自由自治的中國內地官員。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席戈文（Jim McGovern）發Twitter表示，《港區國安法》讓「北京的秘密警察」得以壓制香港，將會根本性改變港人生活方式。他呼籲美國及國際社會協助香港人民，對於被迫逃離香港的人士，美國行政與立法部門應給予支持。

美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）亦發Twitter指出，《港區國安法》實施之日對香港及世界都是悲傷的一天，他表示，現在該問的問題是，北京是否會把新法用作囚禁泛民領袖的藉口。

美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）表示，《港區國安法》能夠進一步打壓香港示威活動與異議人士，但他強調，美國不會背棄勇敢追求民主的戰士，並會持續為受壓迫人們發聲。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，為香港人感到心痛，「任何自由與自治的偽裝都消失了」。