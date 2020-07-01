港區國安法：議員提《香港避風港法案》　給予難民身份

《港區國安法》正式生效，美國政界開腔反對。共和、民主兩黨議員周二（6月30日）分別在參眾兩院提出《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），稱要向在《港區國安法》下受迫害的港人提供難民身份，人數不受每年難民限額所限。

該法案要求國務院，向因表達政見或和平參與政治活動而遭受迫害或擔心受迫害，或因和平行為被起訴、拘禁或定罪的港人，出於特殊人道考慮給予難民身份，並延伸至其配偶、子女和父母，將他們列為「第2類難民優先處理類別」。合資格申請人有機會跟美國公民和移民局官員面談，但申請不一定獲批。

法案又列明，上述港人若在美國取得難民身份，將不計入特朗普政府定下、每年收容1.8萬人的難民限額，讓港人較容易得到庇護。法案亦要求，國務卿與國土安全部長在法案生效180天內及往後每90天向國會提交報告，交代港人難民申請數字及情況；並促請華府鼓勵盟國為港人實施類似措施。

共和黨參議員魯比奧、民主黨參議員梅嫩德斯、共和黨眾議員柯蒂斯、民主黨議員卡斯特羅分別在兩院提出上述法案。魯比奧表示，隨着《港區國安法》正式生效，美國一定要協助港人保護家園，並向因行使《中英聯合聲明》所保證的權利而受迫害的人提供庇護。梅嫩德斯則稱，此舉是為了堅決與港人站在同一陣線。