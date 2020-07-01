涉助中國孕婦赴美生育　在逃華漢被判囚逾3年

一名中國男子涉於美國加州歐文開設月子中心，協助中國孕婦赴美生育。聯邦法官裁定，該男子簽證詐騙、婚姻詐騙及申請退稅時虛報3項罪名成立，周二（6月30日）判處他入獄3年1個月。但他目前已潛逃回中國，未有出庭聽判。

檢方指，35歲主謀陳超（Chao Chen）等多人，被控經營公司協助富有中國孕婦甚至政府官員赴美，讓他們在當地分娩後子女可取得居留權。公司收取每人最多達8萬美元（約62萬港元），並在歐文有20間公寓予孕婦待產。公司會教導她們如何騙取簽證申請、隱瞞懷孕及在中國通過美國大使館的面試等。

除了開設以生育旅遊為目的之公司優孕美國月子度假會所（You Win USA Vacation Resort），陳超亦涉以假結婚方式騙取美國綠卡。當局於2015年搗破其月子中心，拘捕陳超等多人，他翌年受審時認罪，但等待宣判期間潛逃至中國，法庭再加控藐視法庭的罪名。

該公司42歲合夥人李冬媛（Dongyuan Li）在去年10月承認協助非法移民詐騙，入獄10個月並已在美國發出遣返令前離開美國。她的44歲丈夫則被控詐騙簽證，料目前身在中國，其餘至少10名被告相信亦已潛逃返華。