俄懸賞殺駐阿富汗美軍　白宮改口證特朗普曾閱簡報

美國白宮被指冷處理俄羅斯軍方懸賞鼓勵塔利班殺害駐阿富汗美軍一事持續發酵。白宮發言人麥克納尼周二（6月30日）改口證實，總統特朗普曾閱讀簡報，但強調有關情報未得證實。民主共和兩黨成員隨即對特朗普口殊筆伐，民主黨總統候選人拜登更指若報道屬實，便證明特朗普不適合擔任美國總統。

《紐約時報》消息指，特朗普的每日書面情報簡報中，「獎金獵殺」的情報評估至少出現過一次。麥克納尼強調，特朗普曾閱讀及聽取簡報，是地球上對美國所面對威脅最消息靈通的人，但未有確認上述情報是否包括在書面簡報中。她又指，這無改該情報仍有待查證的事實，稱不會讓《紐時》指示他們何時及要不要公布機密資料。

拜登周二在特拉華州威爾明頓演說時，批評特朗普處理上述情報的手法，指他無論是不知情抑或知情卻無作為，都屬於玩忽職守，可總結「這個男人並不適合當美國總統」。眾議院情報委員會主席希夫指，特朗普應該對莫斯科採取行動，實施制裁。

近日出書狠批特朗普的共和黨鷹派人物、前國家安全顧問博爾頓直言，若有關指控屬實，等同直接襲擊美國人。英國國防大臣華禮仕亦確認，曾看過美國情報部門有關俄羅斯收買塔利班武裝殺害駐當地美軍的匯報。他指不能評論情報事務，但強調在部署軍隊時，會不予餘力地確保男女軍人的性命安全。