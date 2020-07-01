美演練奪島劍指華　350傘兵空降關島

中美交惡令印太局勢緊張之際，美軍周二（6月30日）舉行大型傘兵空降突擊演習，350名士兵由阿拉斯加州出發，飛越近8000公里空降關島，測試緊急部署戰備狀態。美軍稱這展示軍方能夠在短時間內，隨時部署在印太地區任何地點。

美軍表示參與演習的士兵，是陸軍在太平洋地區唯一的空降旅，數天前才得悉今次行動。士兵周二在阿拉斯加州埃爾門多夫理查森空軍基地，分批登上5架C17運輸機，之後南下飛往關島安德森空軍基地；他們空降後展開模擬突擊行動，奪取及確保機場的安全。美軍形容，這是關島近期歷史上最大型的空降行動。

美國軍事網站The War Zone表示，雖然奪取機場及為後續部隊建立橋頭堡是空降部隊的主要任務，但這次演習明顯是警告中國等潛在美國敵人。由於中國持續對南海的人工島礁軍事化，所以美軍演練長途奔襲空降部隊奪島有針對意味。同時，士兵事前只有數天時間準備，所以演習內容接近真實世界情況的任務。

此外，美軍提到就算面對新冠肺炎疫情，軍方仍有能力隨時奉命出動。由於35名空軍人員上月25日抵達關島後證實染疫，所以參與演習的空降士兵事前接受檢測，他們飛抵關島後預計一天內返回阿拉斯加州，期間不會接觸基地人員。