報復美方制裁中國媒體　北京加強監管4間美媒

美國國務院早前將多家中國國營媒體列為在美外交使團，加強規管；中國外交部周三（1日）召開例行記者會，發言人趙立堅表示，中國將再次實施反制措施，新增美聯社（AP）、美國國際合眾社（UPI）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國全國公共廣播電台（NPR），要求他們即日起，7日內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、不動產等書面材料。

趙立堅表示，美國政府近年對中國媒體駐美機構和人員的新聞報道行為無理刁難，不但升級對有關媒體的歧視和政治打壓，美方於今年2月18日將新華社、《中國日報》、中國國際電視台（CGTN）、中國國際廣播電台和《人民日報》海外版5家中國媒體列為在美外交使團。中方隨後反制，要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、《華盛頓郵報》5間美國媒體駐華機構需向中方申報上述情況。

美方再於上月22日公布，將中央電視台(CCTV)、《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社4間中國媒體新列入在美外交使團內；中方周三再次作出反制措施，要求4間美國媒體駐華機構向外交部新聞司申報相關資料。趙立堅強調，中方上述措施是對美方無理打壓進行的必要反制，屬於正當防衞；又斥責美方行為嚴重損害中國媒體的聲譽、形象和在美正常運作，擾亂中美人文交流，暴露其虛偽，敦促美方糾正錯誤，停止無理打壓。