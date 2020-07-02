共和黨憂特朗普不敵拜登　促避免發惹火言論

距離美國11月的大選尚有4個多月，多項民調顯示，總統特朗普的支持度落後民主黨參選人拜登。共和黨人對特朗普的選情不樂觀，憂慮他在大選不敵對手拜登，促請他不要發表引起分歧的言論，以及就第二任期訂立更清晰的目標。

特朗普近期的民望受疫情、經濟下滑及國內的種族問題拖累。英媒周四（2日）引述匿名的共和黨人，指特朗普日前在社交網轉發一條高叫白人至上主義口號的片段，引起爭議。他指特朗普的支持者不禁質疑，他不想登上總統寶座、甚至尋求退出的策略。

共和黨人亦擔憂，特朗普不斷下滑的民調，或會令共和黨喪失參議院大多數議席。消息指，參議院共和黨領袖麥康奈爾可能最快在下月，建議黨友若果要保住參議院的議席，就要遠離特朗普。麥康奈爾辦公室未有回應報道。另一名接近白宮的消息人士指，特朗普上周私下承認自己在選戰中落後拜登，直言：「他知道自己有麻煩了。」

為扭轉形勢，特朗普正考慮作出人事變動，集中吹捧自己有能力恢復國家經濟，吸納保守黨以外的選民支持。白宮內部則認為，拜登在疫情期間沒有參加競選活動，特朗普難以透過抨擊拜登的競選表現，而爭取更多支持。

選戰進得如火如荼，特朗普及拜登的競選團隊周三（1日）宣布，二人在6月分別籌得1.31億（約10.22億港元）及1.41億（約11億港元）競選經費，這是拜登連續第二個月的金額超過特朗普。拜登同日亦表示，民主黨已召集600名律師及數千人，大選前在每個州份調查是否發生選舉欺詐。