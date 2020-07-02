俄羅斯賞金始於2014年　每名美軍值10萬美元

俄羅斯涉嫌懸賞阿富汗塔利班，殺害美軍為首的西方聯軍有新進展。美國傳媒周三（1日）引述已故塔利班領袖的發言人指，「俄羅斯賞金」計劃可追溯至2014年；中間人則走私毒品起家，據報每殺1名聯軍士兵最多獲10萬美元（約78萬港元）。

美國新聞網站《每日野獸》訪問已故塔利班領袖奧馬爾的發言人尼厄齊（Mullah Manan Niazi），他指塔利班自2014年起俄羅斯情報部門收錢，攻擊駐阿富汗的美軍及極端組織「伊斯蘭國」（IS），又形容俄方以美金支付對塔利班並不奇怪。此前的報道指，美方認為與塔利班有關的武裝分子，去年因成功施襲從俄方收取報酬。

「俄羅斯賞金」計劃的中間人身份曝光，《紐約時報》報道，美方情報指阿齊茲（Rahmatullah Azizi）負責從俄方拿取報酬，交給塔利班武裝分子；有關款項通常分為較少的金額，並經區內不同國家運抵阿富汗。阿齊茲年約40多歲，年輕時走私毒品到伊朗，之後從聯軍贏取合約在昆都士修建道路，最後承包俄方的賞金合約。

報道指，自阿齊茲取得俄方的生意後，近年的財富吸引他人注意，包括駕駛最新型號的汽車及有保安人員保護，他在阿富汗北部的住所最近更升級至4層高的別墅。

另外，美國國防部周三發表報告，指俄羅斯政府「積極」地與塔利班等阿富汗組織合作，目的是加快美軍撤走的進度。此外，塔利班自今年2月與華府簽署協議後，雖然克制沒有攻擊阿富汗主要城市或聯軍部隊，但增加對阿富汗安全部隊的攻擊。