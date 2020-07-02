博爾頓︰北京趁全球抗疫壓制香港　美政界對華觀感大變

美國前國家安全顧問博爾頓近日在新書中大爆總統特朗普的黑材料，成為新聞焦點。博爾頓周三（1日）接受台媒訪問，直指北京乘各國忙於抗疫期間壓制香港，加上其在華為技術、東海及南海等方面的行動，導致美國政界對中國觀感普遍有重大轉變；而歐洲以至全世界也有相同趨勢。

博爾頓稱：「我們正在經歷一個潛在的巨大轉變，這個轉變對美中關係的影響程度，將遠遠超過香港帶來的衝擊。」華府近日接連出招反制北京推行《港區國安法》，但博爾頓認為，簽署法案容易，但特朗普會不會真的採取行動才重要。

博爾頓指出，美國目前正處「政治季節」，直言當選舉不再是考量，他有充分理由相信特朗普會再度與中國領導人通電，試圖繼續推進中美貿易談判。他更指，北京亦預期美國不會做得太過火，因為北京相信如果特朗普成功連任，他將有意重啟中美貿談。

報道又指，由於民主黨對大陸態度向來較溫和，外界普遍認為如果民主黨參選人拜登當選，對台灣較不利。博爾頓回應時分析，民主黨現時認為特朗普對北京軟弱，在選戰期間自然會就大陸議題強硬表態；但過去現象可見，對北京強硬的反對黨，往往在執政後就會放軟立場。

不過，博爾頓強調，美國目前正對中國做出全面反思。他指，美國過去數十年來，認為中共經濟改革會提升中國富裕水準、改善其國際表現、甚至實踐民主，但這兩項預測都失準。故此，博爾頓認為民主黨亦有可能對中國大陸變得強硬，但「不再有連任壓力的特朗普會做出甚麼，就很難說」。