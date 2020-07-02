Google收購Fitbit惹私隱爭議　20維權組織籲監察

科技巨企Google早前宣布以21億美元（約163.8億港元）收購穿戴設備廠商Fitbit，在私隱安全及市場競爭方面引起爭議。來自美國、歐盟、巴西、澳洲、加拿大等地的20個維權組織周三（1日）聯署，認為Google此舉將進一步擴大其在數碼市場的影響力，促請各國監察機構留意是次收購行動。

美國的「Public Citizen」、歐洲的「Access Now」和巴西的「消費者防衞組織」等20個維權組織，聯署稱︰「監察機構需要假定Google會完全用盡Fitbit現時獨立的特殊及高度敏感資料，將之與其自家資料結合。」維權組織直指，根據過往經驗，企業進行收購表明會限制資料使用的承諾並不可信。

由於Fitbit產品可記錄用戶心跳等資料，Google的行購行動引發質疑。而Google的發言人則回應指，科技設備業務飽和，「重要的是設備，而非資料。我們相信Google和Fitbit的硬件資產可以增加該領域的競爭。」

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）早前曾初步指，Google收購Fitbit後可取得用家的健康資料，令競爭對手難以進入市場，亦鞏固其龍頭地位；當局或於8月就此展開調查。歐盟反壟斷監察機構亦將在本月20日前，決定是否批准收購或展開調查。

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