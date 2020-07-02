小黑熊頭卡膠桶湖中浮沉　威州家庭合力拯救終脫險

美國威斯康辛州一家三口上周六（6月27日）在湖中乘小艇釣魚時，驚見一隻頭部被膠桶卡住的黑熊在湖中浮沉。他們見狀立即施以援手，駛船靠近黑熊，最後兩度嘗試終助牠脫困。他們事後從其他人處知悉，這可憐黑熊原來已被膠桶困頭數天。

居於威州布盧默的赫特（Brian Hurt），當日與妻子特里西婭及兒子布雷迪，到位於奇珀瓦縣的馬什米爾湖（Marsh-Miller Lake）釣魚後準備回航。期間他們見到湖上有一塊黑色物體在浮沉，起切以為是浮木；但靠近一看，發現竟是一隻身長約70多厘米、頭部被塑膠桶卡住的小黑熊。

赫特一家立即設法施救，惟當赫特抓住膠桶時，小黑熊猛力掙扎搖晃並游開。所幸赫特在兩度嘗試後成功將膠桶扯甩，小黑熊脫困後立即往岸邊游去。赫特一家為確保小黑熊安全，一直在旁觀察，直至牠爬上岸。

赫特一家上岸後，獲附近的人告知小黑熊被困已有數天，他們曾通知自然保護部門。赫特估計小黑熊約1歲大，可能還需隨着母親活動。特里西婭把拯救小黑熊的片段上載社交網，至今已有逾68萬人看過，不少人稱讚她們的善舉，特里西婭則稱希望人們關注同類事件。