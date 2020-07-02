美警殺黑人：西雅圖警清自治區　拘至少44名示威者

美國自上月爆發反警暴示威後，西雅圖有大批示威者在國會山成立「自治區」（CHOP）。市長德坎周三（1日）簽署行政命令，宣布佔領區為非法集會。當地警方進入清場，拘捕至少44名示威者，令持續20多天的騷動告一段落。

德坎於周三凌晨5時左右簽署行政命令，宣布CHOP集會非法，要求包括西雅圖警方等市政機構立即採取行動。大批身穿反暴裝備、手持警棍的警員隨即前來清場，首30分鐘已拘捕至少31名示威者。

警察總長貝斯特（Carmen Best）形容CHOP已變得無法無天，在這幾個街區發生4宗槍擊事件，奪走2條人命，另有搶劫、襲擊、暴力及無數財產犯罪情況發生。對於多名警員身穿重裝到場，西雅圖警方在社交網解釋：「因為槍擊事件疑兇可能還在該區，而且區內多人持有槍械，所以今早參與應對行動的警員將配備額外防護裝備。」

警方清場後，大批市政人員亦前往當地，有工人以吊臂車移走示威者擺放的石躉及障礙物，另有人清走區內垃圾。

有示威者表示，他完全支持警方清場行動，又指示威者不代表暴力，是他人把暴力帽子扣在他們頭上。32歲的威廉斯（Lencho Williams）則稱：「我們遲早東山再起。你阻止不了革命。黑人的命也是命，永遠都是如此。」自黑人弗洛伊德遭白人警員「跪殺」後，西雅圖有大批示威者於本月8日闖入國會山，並成立「自治區」。