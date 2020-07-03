南海局勢緊張　中美越艦艇短兵相接

中美在南海問題針鋒相對之際，最新發放的照片顯示，美軍近岸戰鬥艦吉福茲號在南海執行任務期間，先後遇上中國遠洋科考船及解放軍護衞艦，雙方保持一定距離航行；同場還有一艘越南漁政巡邏船，這反映區內局勢持續緊張。

根據美國海軍發放的照片，近岸戰鬥艦吉福茲號周三（1日）在南海某處海域展開例行的行動，期間遇上一艘解放軍054A型護衞艦及中國遠洋科考船海洋地質4號。美軍沒有透露吉福茲號的行動詳情，僅指該艦作為準備好的反應部隊，在第7艦隊行動區部署；有指吉福茲號周四（2日）駛至南沙群島西南部海域。

特別的是，照片可見除了吉福茲號外，也有一艘KN750級越南漁政巡邏船跟蹤海洋地質4號。資料顯示，海洋地質4號1980年建成，屬於海洋地質地球物理綜合調查船，所屬單位是中國地質調查局廣州海洋地質調查局。它主要負責海域油氣資源、大洋礦產資源、天然氣水合物資源調查等海洋基礎調查工作。

中美艦艇在南海相之際，解放軍周三至下周日（5日）在西沙群島附近海域舉行訓練；美軍尼米茲號與列根號兩大航空母艦戰鬥群，則在菲律賓海聯合行動。