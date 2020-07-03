華女為留學生提供虛假受聘文件申請簽證　判囚3年1個月　

美國一名中國女子被指利用名下公司，向二千多名外國學生提供虛假受聘文件，讓學生申請或延長留美簽證，從中賺取多達200萬美元（約1560萬港元），其顧客多為中國留學生。她被控串謀簽證詐騙罪名成立，上周五（6月26日）被判入獄3年1個月。

涉案女子是30歲、來自北京的黃薇雲（Weiyun Huang，音譯）她去年於加州被捕，其後在芝加哥地方法院被起訴。案情指，黃名下公司「Findream LLC」的網站稱，公司是一間IT諮詢公司，提供培訓、網絡開發、數據分析、諮詢等服務。但聯邦調查局（FBI）相信公司和業務是騙局，根本沒有正式員工，網站上的員工照片都是互聯網複製。

根據美國移民局紀錄，Findream聲稱近年僱用逾2600名外國學生，大部分是中國籍。起訴書指，黃薇雲在多個求職網站宣傳其「服務」，包括一個名為「中國人找工作」（chineselookingforjob.com）的網站，多年來利用其公司簽證欺詐賺錢。文件續指，「中國人找工作」目的就是為持有F-1學生簽證，而想通過「選擇性實習訓練」項目繼續留在美國的中國公民提供虛假受僱證明。據悉，大部分購買虛假文件的學生都是來自芝加哥一間大學，法庭文件亦指，美國國安部門前年更曾拘捕黃薇雲其中一名顧客，指控他為中國間諜。

持F1學生簽證的留美學生，若在學習領域的相關工種受僱，畢業後可留在美國一段時間。若具備科學及技術方面的技能，可以申請H-1B工作簽證，得以待在美國更長時間。美國總統特朗普上月宣布為保障本地就業，停止發出H-1B簽證至今年年底。

法官在今年2月下令沒收黃通過騙局賺取的150萬美元（約1170萬港元），信用卡記錄顯示黃曾經在包括Prada、Louis Vuitton和Chanel等奢侈品店大筆消費。檢察官提交法庭的文件，顯示，黃於2009年首次以學生簽證到美國，2014年獲得了配偶簽證，允許她與獲得工作簽證的丈夫一起生活在美國。黃在簽證申請中填寫的僱主，正是 Findream公司。

黃的曾寫信向法庭求情，要求輕判女兒。黃母在信中聲稱，自己負有巨額醫療費用和債務，女兒面對一個疲弱的就業市場，在硅谷開辦自己的生意，部分目的是為了償還家庭債務；又稱女兒之所以被起訴，是因為她對法律的無知和急於賺錢。