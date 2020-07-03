新冠肺炎：全國單日確診超5萬創新高　40州確診數重拾升軌

美國新冠肺炎疫情反彈一發不可收拾，周四（2日）全國單日確診數字合共超過5萬宗，是歷來最高的數字，而50個州中有40個的確診數字重拾升軌。

根據約翰斯霍普金斯大學的數據，周四美國全國共錄得50700宗新增確診個案，比一個月之前的多出一倍，甚至也高於疫情最為嚴重的4月和5月。而另有數據顯示，在過去兩星期，有40個州的感染數字有上升趨勢，當中以亞利桑那州、德州和佛羅里達州最為嚴重，連德州州長艾博特亦改變一貫立場，下令規定民眾在公眾場合須戴口罩。

加州在過去一星期，也收緊酒吧、餐聽、戲院等的防疫措施甚至重新關閉。紐約州和新澤西州的疫情安全級別，也由最高的「步入正軌」下降一級至「增長受控」（Contorlled disease growth）。正在解封的紐約巿無限期押後重新容許餐廳堂食，新澤西州也把公共衞生緊急狀態令延長30天。

美國疫情反彈的原因包括民眾不願戴口罩、不遵守社交距離及過去數星期多州陸續復市。美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇形容，過去一星期令人困擾，福奇稱若人們再不遵守防疫規定，將會面對嚴重的難題。