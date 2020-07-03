新冠肺炎：加州拒華企「成本價」助建檢測實驗室

美國加州成為該國第二波新冠肺炎疫重災區，《華盛頓郵報》周四（2日）披露，中國深圳華大基因科技有限公司（BGI）早在今年3月23日，曾向加州政府提出以「成本價」約1000萬美元（約7750萬港元）興建兩座實驗室助抗疫。惟加州相關顧問小組聽取美國軍方報告指，BGI與中國政府關係密切及會構成安全風險後，最終拒絕建議。

報道引述BGI在3月底與阿聯酋合作夥伴Group 42提交予加州州長紐瑟姆的計劃書，指該公司及BGI在美子公司願提供設備及培訓加州技術人員等，為加州興建兩座「火眼」實驗室，並會負責實驗室首30日運作才移交州政府；又承諾只會收回建設成本價，甚至提出可為加州預支費用。

美國空軍特別調查辦公室4月初向加州檢測小組匯報稱，BGI中國科學院和科技部等關係密切，在美子公司「可能易受中國影響」，中方從而獲得患者的敏感醫療數據。另外，包括美國前總統奧巴馬任內的白宮首席數據科學家等小組成員，均對華企在中美關係緊張下參與關鍵醫療計劃感擔憂，建議獲加州公共衞生部門接納。

BGI號稱「全球最大基因組研究中心」，去年12月底已參與中國新冠肺炎研究及派出工作小組在武漢設立檢測設施。BGI美國辦公室批評當局指控不實，強調該公司並非由中國政府擁有或出資，不會透過檢測獲取患者數據。加州州政府、加州公共衞生部門、美國空軍均拒絕置評。

報道指，矽谷所在的加州聖克拉拉縣政府稱不擔心數據外洩，不顧州政府冷待，已向BGI購買檢測設備；阿聯酋、瑞典等國亦歡迎BGI在當地設立實驗室。美國疫情近日見反彈，加州確診率最近幾周由4%至5%回升至6%。