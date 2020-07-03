美警殺黑人：種族爭議避嫌　摩通棄用「黑名單」等編程術語

美國反種族歧視浪潮蔓延至金融界，外媒周五（3日）引述消息人士報道，摩根大通將在內部技術材料和代碼中，刪除「黑名單」（Blacklist）、「主從式架構」（Master-slave）等科技用詞，成為首間刪除涉及種族問題措詞的銀行。

摩根大通繼早前指會為員工作反歧視培訓及促進黑人專業人士就業，再作相關舉措。有哥倫比亞商學院編程教授認為，有關術語爭議已久，或難以改變，修改相關條款可能需數百萬美元和數月工作。美國社交網Twitter及程式碼共享平台Github等科企亦正實施類似用字改革。

代碼或驅動器「主從」短語在編程語言和計算機硬件中，用以描述設備或進程的一部分控制另一部分；但「Master-slave」字面意思為「主人-奴隸」，故引發爭議。「黑名單」用以描述被自動拒絕的條目，如公司網絡安全部門禁止的網站名單。相反意思的「白名單」意即自動批准的項目列表。

此外，全球最大音樂公司環球音樂集團唱片公司，亦停止在內部以「都市」（urban）一詞來描述音樂類型。部分地產經紀亦已棄用「主人房（master bedroom）」字詞。