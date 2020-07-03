英法院視瓜伊多為合法總統　拒馬杜羅提取20億美元黃金

英國政府承認瓜伊多（右）是委內瑞拉是合法領袖，而不是馬杜羅（左）。

英國倫敦高等法院周四（2日）裁定，委內瑞拉總統馬杜羅不得提取存放在英倫銀行的近20億美元（約156億港元）黃金，理由是英國政府只承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多是該國的合法領袖，而不是馬杜羅。馬杜羅代表律師揚言會提出上訴。

由馬杜羅控制的委內瑞拉中央銀行，要求提取在英倫銀行的黃金，打算應對新冠肺炎疫情；瓜伊多反對將黃金落入馬杜羅手中，反對派在庭上辯稱，黃金可能被委國官員盜用。法官蒂爾（Nigel Teare）在裁決中表示，由於英國政府明確地承認瓜伊多是委內瑞拉總統，因此法院必須維持一致立場，不再承認馬杜羅是總統。

另一方面，美國聯邦檢察官周三向哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，要求扣押4艘由伊朗運往委內瑞拉的油輪。檢方表示，為避躲美國制裁，一名與伊朗革命衞隊有關的伊朗商人透過一個空殼公司安排銷售，並指伊朗當局透過上述活動賺取收入，以支持革命衞隊各種邪惡活動，包括製造及出售大規模殺傷武器、支持恐怖主義，侵犯國內外各種人權。