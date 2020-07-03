博爾頓促澳洲強硬抗華　否則淪為北京附庸國

美國前國家安全顧問博爾頓接受澳媒專訪表示，面對來自中國的霸凌，澳洲應該與美國及其盟友一同以強硬態度回應，否則就會淪為北京的「附庸國」（Vassal state）。

《澳洲金融評論報》周五（3日）以「博爾頓告訴澳洲：站起來對抗中國」為題，刊登博爾頓的專訪。博爾頓說：「現在是時候挺身對抗他們（中國），他們表現得像惡霸一樣。」他提到，如果這（惡霸）是中國現行的表現方式，難以想像北京地位更強大時的情況。他亦稱，沒有任何國家願意在國防和貿易層面上被中國「佔便宜」，更不會願意被當成是協助中國擴張的「商品供應者」。

博爾頓續說：「他們（中國）以為購買澳洲和美國的農產品，我們就會淪為替中國服務的友善第三世界國家了。休想如此，應對21世紀的中國對我們來說是生死攸關的問題。」他觀察到，現在澳洲主流意見認為該國不應該與中國保持密切關係，說：「20至25年前的情況是，（澳洲）人們會說『我們真的需要與中國建立更緊密關係』，但現在我看到已不是那樣了。」

美國大選即將來臨，博爾頓相信未來發展可能存有很多變數，但澳洲還是應該專注於採取強硬態度對抗中國。至於美澳關係，博爾頓指如果總統特朗普連任失敗，美國和各盟國之間以及美國共和黨內的問題是「可修補的」。