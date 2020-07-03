新冠肺炎：死亡數破6萬人　原住民獲派口罩

巴西的新冠肺炎疫情嚴峻，周三（7月1日）再多超過1000人病死，死亡病例突破6萬大關，為全球死亡人數第二高的國家。該國同日錄得4.6萬新增個案，全國已有144萬人受感染。亞馬遜雨林的原住民部落亦有近萬人染疫，400多人病死；巴西軍方周二（6月30日）起派兵保護多個部落，禁止外人靠以免播毒，並向原住民派發口罩。

淘金潮盛行下，有指已有2萬多名淘金者進入亞馬遜雨林，他們被指是部落疫情的主要源頭。多名原住民部落首領向高等法院申請，要求聯邦政府保護與外界隔絕的部落，禁止外人進入保留地，並驅趕非法偷獵者、伐木者等，以免將致命病毒帶入當地。政府其後出兵保護，並派出醫護人員和用軍用直升機，帶同防護物資及藥物到當地協助原住民；士兵則向當地原住民發放口罩。

巴西聖卡塔琳娜聯邦大學的專家組周四（2日）宣布，他們在聖卡塔琳娜州首府弗洛里亞諾波利斯巿，去年10月至今年3月期間的下水道水樣本分析發現，去年11月的樣本中出現新冠病毒，這一發現遠遠早於美洲大陸官方宣布首宗病例的確診時間，即美國今年1月21日的首宗確診。

同樣是在拉丁美洲的重災區墨西哥，周二亦錄得5681宗新增個案，74人死亡，累積死亡人數超過西班牙達28510人。現總確診個案約23.1萬。