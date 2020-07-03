港區國安法：加拿大暫停與香港引渡條約

加拿大外長商鵬飛周五（3日）宣布，由於香港實施《港區國安法》，因此加拿大政府決定暫停與香港的引渡條約，同時禁止出口敏感軍事物資到香港。

商鵬飛表示，加拿大與國際社會均嚴重關切《港區國安法》，指立法過程「秘密」，沒有香港立法、司法機構及港人的參與；又指這不但反映無視香港《基本法》，更無視「一國兩制」原則承諾給予香港的高度自治，而該原則是香港作為全球樞紐的基礎，如今失去它後，加拿大不得不重新審視與香港的協議。

商鵬飛宣布，在出口敏感物資方面，加拿大今後給予香港的待遇將與中國內地一樣，即日起不准向香港出口敏感軍事物資，同時暫停與香港的引渡條約，最後是更新對香港的旅遊警示，就《港區國安法》對加國公民的影響提出建議。

最後，商鵬飛指加拿大將繼續與夥伴合作，保護全球各地的人權及法治，並在繼續支持加拿大與香港之間很多「有意義交流」的同時，也會為香港人發聲。

加拿大政府上月30日更新對香港旅遊警示的法律和文化章節，新增有關《港區國安法》的相關內容，提醒國民可能在香港因國安問題被強制拘留、甚至被引渡到中國內地的風險增加。加拿大對港旅遊警示仍維持在「高度警戒」（a high degree of caution），該警示去年8月8日發出，指香港出現持續的大規模示威。