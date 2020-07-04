德州失蹤女兵擬告性騷擾　遭同袍殺害及肢解

美國德州一名駐守胡德堡基地的20歲女兵從今年4月22日失蹤至今，其家人的代表律師周四（2日）在記者會中表示，官方已查明真相，指女兵當日遭一名同期男同袍殺死。警方周三（1日）擬拘捕他時，他當場自殺身亡。其女友則涉嫌意圖破壞屍體，以二級重罪擅改或偽造證據罪名被捕。

死者吉倫（Vanessa Guillen）原是軍事工程中隊的一等兵，其家人代表律師赫瓦姆（Natalie Khawam）跟美國陸軍刑事調查司令部人員見面獲得案件詳情，稱涉案20歲同袍羅賓遜（Aaron David Robinson）於基地的裝備室內以鐵鎚襲擊吉倫，再用砍刀將她肢解。吉倫的車匙、基地的房間鑰匙、身份證及銀包都在裝備室內。

羅賓遜的女友阿吉拉爾（Cecily Anne Aguilar）幫忙處理屍體，周三被捕。警方周二在基地以東約42公里的一條河流中，發現疑似吉倫的部分屍體殘骸。驗屍官現正確認該殘骸是否屬於吉倫本人。家屬向赫瓦姆表示，吉倫本來打算在事發翌日投訴羅賓遜性騷擾，他們亦相信這是羅賓遜將她殺害的原因。

基地官員正就吉倫死亡及遭到性騷擾展開調查。然而，司令部特別探員表示，暫時未有證據證明指控屬實，司令部發言人亦表示調查已取得重大進展，並會盡力找出真相給予受害人家屬答案。