2名前總統涉貪腐及洗錢　接受檢察部門查問

中美洲巴拿馬2名前總統，馬丁內利（Ricardo Martinelli）及瓦雷拉（Juan Carlos Varela）周四（2日）分別接受檢察部門查問，各自被控貪腐及洗錢。

檢方基於所謂「新交易」案（New Business）指控馬丁內利貪腐，現年68歲的馬丁內利於2009年到2014年擔任總統期間，涉嫌以公款收購一間出版集團。馬丁內利抵達巴拿馬市的檢察官辦公室時鬥志高昂，對媒體表示：「他們違法，違反憲法及國際條約，希望他們還我公道。他們捏造這些案子誣陷我。這真是政治迫害。」

馬丁內利從美國被引渡回巴拿馬接受與監視政敵有關的審判，審前被拘留達2年，因相關指控不成立而於2019年獲釋。

另外，56歲的瓦雷拉亦抵達特別反貪檢察官辦公室，涉嫌獲取巴西一間營建業巨擘非法政治獻金一事接受查問。去年卸任的瓦雷拉在6月29日已被查問過一次。

國際反貪污組織「透明國際」巴拿馬分處主任巴薩尤稱，2名卸任總統接受檢方調查，樂觀點說，意味無人能凌駕法律之上，但他亦表示，基於實際、審慎，並根據以往經驗，必須等着看真正的最終結果，因為在巴拿馬，有罪不罰的想法很普遍。