新冠肺炎︰憂疫情嚴重　華父母勸留學子女延遲入學

新學期展開在即，惟鑑於美國新冠肺炎疫情嚴重，加上種族歧視及示威衝突頻頻，愈來愈多中國留學生考慮延遲赴美。美媒引述紐約留學顧問指，近期接獲很多留學生或家長查詢，了解如何把入學時間延遲半年或一年。

報道指，受疫情影響，美國駐華使館自今年3月起已暫停所有簽證服務，準備下學期到美國升學的學生，只能預約到11月進行簽證申請，相較開學時間遲了2個月；加上美國疫情嚴重，又出現種族歧視和反警暴示威等，很多父母認為美國現時並不安全，猶豫應否讓子女到美國升學。

報道引述一名留學生稱，雖然他並不擔心安全問題，但身在內地的父母希望他留在中國，通過互聯網上學。他批評內地傳媒過度渲染美國疫情，令不少家長覺得「美國政府不會為人民做任何事」，但他仍希望如期赴美上學。

另一名獲康奈爾大學取錄、準備攻讀碩士的留學生則決定留在內地遙距上課。她認為，美國的放任態度難以控制疫情，坦言︰「美國人覺得是亞洲人把病毒傳給他們，這或危害到亞裔學生安全。假如我戴口罩，我不希望別人以為生病的是我。」

紐約一間專門協助中國留學生的留學顧問公司負責人指出，她近期接到很多學生和家長的查詢，了解如何把入學時間延遲到明年春季或秋季，該些家長大多擔心子女遭到歧視。她續指，中國赴美留學生人數自2018年起便下跌，考慮到美國近期禁止解放軍背景留學生入境，相信跌勢將會持續，尤其希望攻讀航天工程、人工智能等領域的學生。