海關截獲逾1.6萬件假冒名牌睡衣　涉額546萬美元

美國海關與邊防局（CBP）周五（3日）通報，關員早前在洛杉磯長灘港截獲逾1.6萬件來自中國的假冒名牌睡衣，涉案金額達546萬美元（約4258.8萬港元）。另外，當局也在紐約截獲45公斤來自中國的零食，該批零食因未獲美國農業部（USDA）認證，故已被充公。

該局官員上月12日聯同國土安全調查探員在長灘港，截查329個成衣包裹，發現其中189包、合共16340件偽冒Gucci、Facebook及Instagram品牌的女裝睡衣。當局指，不法分子把該批冒牌睡衣混雜在普通睡衣之中，企圖走私入境。CBP洛杉磯行動總監馬泰爾表示，冒牌貨品不但損害經濟，且冒牌睡衣可能不符合美國消費品安全委員會的規定，更可能為消費者帶來健康和安全風險。

另CBP駐洛杉磯長灘港總監古薩（Donald Kusser）則指，消費者購買冒牌貨，會助長其他非法活動資金來源，促請消費者從合法渠道購買商品。

另外，CBP在上月24日也在紐約甘迺迪國際機場截獲一批來自中國、經香港出口的鴨頸零食，當中混雜了「湖嶺牛家」牛肉乾，共重45公斤。由於該批貨品未得美國農業部認證，有傳播疾病風險，危害本土農業，已被充公。CBP紐約行動總監米勒（Troy Miller）提醒，消費者應從正規渠道購買獲認證商品，以免破壞美國農業市場。