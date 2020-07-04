特朗普赴總統山演説看煙花　15示威者被捕

周六（4日）是美國獨立日，總統特朗普周五（3日）前往俗稱「總統山」的南達科他州拉什莫爾山，出席慶祝活動及觀賞煙花。活動開始前，逾百名示威者阻擋通往山上的道路，約15人被捕。

按照計劃，特朗普當晚9時在拉什莫爾山的4座雕像前出席集會及發表演說，相信會有7500人出席，講話料提及反種族歧視示威，並譴責示威者試圖「拆卸」國家歷史，批評一些人在慶祝節日期間拆除雕像，以及讚揚捍衞美國傳統及價值的做法。

活動開始前約一小時，約100名、大多數是美洲原住民的示威者，利用小巴堵塞前往山上紀念碑的道路，有人甚至將車胎取出，令車輛更難移動。示威者向前往總統山的出席人士表達不滿，抗議當地黑山地區被奪去、白人至上主義等。防暴警員及國民警衞軍到場，用拖車移走阻路的輕型貨車，要求示威者半小時後離開，期間施放胡椒噴霧驅散人群，多人未有在限定時間離開而被捕。

國內疫情再次失控，共和黨藉的南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）表示，希望民眾到場為國家的自由而慶祝，不會要求他們保持社交距離及強制戴口罩。至於特朗普競選對手、民主黨候選人拜登據報放棄在獨立日活動上亮相。