新冠肺炎：確診數破5萬再創新高　佛州佔最多

美國周五（4日）再新增5.7萬宗新冠肺炎確診數字，數字再創新高，是9日來第7次破紀錄。全國50個州中有40州的確診數持續上升，至少20個州的新增病例在一周內創下新高，多州強制民眾外出戴口罩。

美國全國目前累計2,890,588人染疫，當中逾13萬人死亡。新增病例數最多州份包括佛羅里達州、德州、加州、亞利桑那州、喬治亞州及北卡羅萊納州，其中佛州新增9488宗病例，居全國之首，連續第26天創下7天平均紀錄。

適逢獨立日，各地取消或縮減慶祝活動，佛州邁阿密及加州洛杉磯等都宣布關閉海灘，南卡州默特爾海灘仍對遊客開放。隨着疫情上升，德州及田納西州等19個州和華盛頓特區，均下令規定民眾在公眾場合須戴口罩。州長阿博特要求確診個案達20宗或以上的地區，民眾在公眾場所必須佩戴口罩，違者會被罰款。

疾病控制及預防中心（CDC）預計，直至本月25日，全國將有近14.8萬人死於新冠肺炎，亞利桑那州、德州等11州未來4周新增死亡人數可能超過之前四周。多州年輕人確診數上升，60%是39歲以下人士，當局憂慮難以控制假日高峰。