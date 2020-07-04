慈善機構獲9億加元政府項目　杜魯多涉利益衝突受查

加拿大道德委員會專員戴恩（Mario Dion）周五（3日）表示，總理杜魯多涉與取得政府學生資助計劃管理權的慈善機構有利益衝突，正調查事件。這是杜魯多上任後第3次因涉及利益衝突受查。

杜魯多上月底宣布，作為新冠肺炎疫情紓困措施之一，政府將向學生提供助學金，對計劃於暑假做義工的高等院校學生及應屆畢業生提供1000加元（約5707港元）至5000加元（約2.8萬港元），項目涉額逾9億加元（約51.4億港元）。政府把項目管理權交給當地慈善組織We Charity，杜魯多日前稱該組織是國內唯一有能力執行上述項目的機構，迅即惹來反對黨及其他慈善機構質疑。

杜魯多一家被指與We Charity關係密切，杜魯多及其母多次出席該組織的活動，妻子格雷瓜爾是組織的形象大使。在野保守黨國會議員巴雷特（Michael Barrett）及新民主黨議員安格斯（Charlie Angus）分別去信戴恩，要求調查杜魯多的決定。戴恩將查明杜魯多有否對We Charity提供優惠待遇及違反《利益衝突法》，該法禁止公職人員作出加強自身或他人利益的決定。調查會秘密進行，完成後公開報告。

We Charity發聲明指，杜魯多的家庭成員出席活動時沒有收取任何報酬，格雷瓜爾參與義工活動的旅遊開支均有報銷。We Charity與政府周五終止合作關係，稱為項目着想最好是由政府接手管理。政府則解釋，We Charity不會從項目獲利。

杜魯多於2017年因涉嫌於2016年12月舉家接受招待，乘坐億萬富豪慈善家兼回教伊斯瑪儀派領袖阿加汗的私人直升機，前往對方位於巴哈馬群島的別墅度假而受查。去年大選前夕，杜魯多再因涉向時任司法部長王州迪施壓，要求取消調查一間涉賄賂利比亞官員的公司而遭調查。