男教師偷拍同一小學女生210張相　家長上街促嚴懲

美國堪薩斯州一名58歲前小學教師，被揭發在職時大量偷拍校內一名小4女生的意淫相片及影片，因而在上月12日被捕。事件震驚全州，惟礙於現行法例，法院最多只能判一年徒刑，引發逾200名家長不滿上街示威，要求州政府特為此修例以便予以嚴懲。

據美媒周六（4日）報道，涉案男子洛甘比爾（James Loganbill），在今年3月離職前，在奧拉西市一間小學任教超過31年，受害女生是他的學生。因女生之間早有傳言指洛甘比爾有偷拍惡行，所以受害女生一向對此人敬而遠之。

探員在洛甘比爾的手機及iPad中，發現了210張校內偷拍的相片及31條短片，主角全是受害女生在去年8月1日至今年3月間在校的活動，某些鏡頭帶有意淫傾向。惟因所有相片中女生都服裝整齊，洛甘比爾也沒有實質進行性侵，在堪薩斯州的法律僅能判他魯莽滋擾，就算8月開庭再審，最重量刑只為入獄一年。

200多名家長得悉情況，日前到州教育部外請願。一位參加示威的家長表示：「我們出來是為了不想以後再有子女受害，我們每天送孩子到學校是期望他們安全和受保護，但現在事情並非如此。」她揚言社區人士都希望州政府修例，以便嚴懲淫狼。