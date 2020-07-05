拜登未公布副手人選　美媒︰哈里斯和戴明斯機率最高

將代表美國民主黨出戰總統大選的前副總統拜登，早前已透露會選擇女性作為競選拍檔，但至今未公布人選。美媒分析，由於加州參議員哈里斯（Kamala Harris）、佛州眾議員戴明斯（Val Demings）和前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）在各方面均符合拜登的要求，拜登或在3人之中選其一；其中，哈里斯和戴明斯被認為機率最高。

分析指出，競選拍檔可影響總統候選人在選民心中的形象，拜登如選擇一名黑人女拍檔，可加強在反種族歧視陣營的正面形象，反之則有可能流失大量該陣營的選票。其餘影響選擇競選拍檔的因素包括平衡、地域和資格3方面。其中平衡是指平衡意識形態、年齡、種族、性別和宗教信仰等因為，例如前總統奧巴馬選擇拜登作為副手，便是為平衡年齡、種族和經驗的一種手段。

地域因素考慮是為了提高在重要搖擺州份的勝出機會。至於副總統人選資格也十分要重，因副總統有可能接替總統，必須可給予選民信心，認為他可勝任這個職位。尤其拜登的高齡及承諾不競逐連任，其副手很大機會成為「繼承人」，而上述3人均符合要求。