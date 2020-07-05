跨山輸油管擴建項目法律紛爭持續多年　終告一段落

加拿大聯邦最高法院當地時間上周四（2日）駁回原住民代表對跨山輸油管擴建項目的上訴。這意味加拿大原住民與政府之間圍繞這一龐大工程項目的爭議已走完所有法律途徑。

杜魯多政府上台後，於2016年11月批准建設跨山輸油管擴建項目，由內陸油砂礦大省阿爾伯塔向西延伸至卑詩省的太平洋海岸，長約1000公里，並將使運油量增加近兩倍。但卑詩省以生態環保理由對工程設阻，卑詩省一些原住民社區和環保人士也反對油管擴建並訴諸法庭，令該項目一直舉步維艱，一度面臨夭折。為保住該工程，杜魯多政府斥巨資從能源設施巨頭金德摩根手中接盤，並於2018年7月舉行開工儀式。

惟聯邦上訴法院2018年8月裁定政府對該工程項目的批准無效，並要求重啟環境評估和原住民諮詢工作。政府2019年6月重新批准該項目，並於同年12月再度舉行開工儀式。但仍有原住民團體再度上訴。聯邦上訴法院今年2月駁回原住民的申訴。之後，最高法院拒絕受理部分原住民及環保團體的上訴。卑詩省政府也曾提出反對擴建工程的上訴，但在今年1月被最高法院駁回。

聯邦最高法院尚未公布上周四裁決的細節。加拿大聯邦政府自然資源部、阿爾伯塔省政府和跨山輸油管公司負責人均表示歡迎最高法院駁回申訴的決定。反對該工程的卑詩省原住民代表對判決表達了失望，稱這是加政府與原住民尋求和解的重大挫折，並表示將繼續謀求其他途徑阻止該工程。其後若無變故，跨山輸油管擴建工程有望2022年完工並投入運作。