非裔與白人失業率差距創5年新高　分析︰暴露種族不平等

英媒報道，美國上月失業率雖然輕微下降，但非裔人士與白人的失業率差距創5年來新高，顯示在新冠肺炎疫情引發歷史性失業潮後，就業機會初步復甦並不均等。專家指出，雖然勞動力市場正緩慢復甦，但非裔勞工往往是「最後受益的一群人」，重演經濟衰退後通常出現的模式，暴露種族不平等的重要經濟因素。

報道引述美國勞工部上周四（2日）公布的數據指，白人失業率由12.4%降至10.1%，減少了2.3個百分點，而非裔人士則由16.8%降至15.4%，僅下降1.4個百分點。雙方失業率的差距達5.3個百分點，是2015年5月以來最高。報道指，在當前美國種族關係的關鍵時期中，這差距暴露種族不平等的重要經濟因素。

美國經濟政策研究所（EPI）主任威爾遜（Valerie Wilson）表示，先前美國經濟擴張時間創下紀錄，為非裔勞工與其他少數族群創造更好的工作機會，但這趨勢在爆發新冠肺炎疫情後中止，受失業衝擊最大的是女性和有色人種。他指出，非裔男性6月失業率從15.5%上升至16.3%，但勞動力參與率則增加，反映非裔男性試圖找工作，卻找不到新職。他續指，非裔人士整體失業率下滑是由女性所帶動，非裔女性6月失業率從5月的16.5%下滑至14%。