僅購20億美元能源　華或無法滿足中美貿協

中美首階段貿易協議要求中方在今明兩年增購美國農產品、製成品、能源產品等，美媒周一（6日）報道，新冠肺炎疫情令外界質疑中國能否達成協議的採購目標，而能源產品的採購進度大幅滯後。

《華爾街日報》指，協議規定中國今年採購250億美元（約1937億港元）的美國能源，明年要採購更多。上周四（2日）公布的數據顯示，中方今年1月至5月的採購量只得20億美元，僅得達成目標所需進度的18%，若要在餘下的7個月趕上進度，需立即開始大規模採購，每月購買30億美元以上能源產品，超過過去5個月的採購總額。

報道指，中方今年要購買330億美元美國農產品，今年頭5個月採購了54億美元，只達到所需進度的39%，分析相信中方仍可滿足目標金額。製成品方面，中方需購入840億美元商品，目前已購買195億美元，是達成採購目標所需進度的56%。

市場人士表示，中美達成的是能源採購美元金額目標，並非以數量為準。當能源價格大跌時，實現購買目標的難度大增。能源需求及價格在新冠肺炎疫情期間下降，或可解釋為何中國的能源產品採購規模遠遜於預期。

德州有共和黨議員上月去信美國貿易代表萊蒂澤，指出中國今年很少採購美國原油，卻增購沙特阿拉伯及俄羅斯的原油，促請對方向中國施壓履行協議買美國原油。萊蒂澤回應指，貿易數據只反映最終出口，沒有反映已達成但未履行的採購協議。