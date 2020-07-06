美警殺黑人：涉提供酒樽製汽油彈襲警　畫家被捕

美國紐約市今年5月29日有示威者在反警暴示威期間，涉嫌向警車投擲汽油彈。繼一對涉事的姊妹及兩名律師後，上周六（4日）再多一名男子被捕，他涉嫌向其中一名女子提供玻璃樽來製造汽油彈，面臨最高10年監禁。

27歲女子沙德爾（Samantha Shader）、31歲女律師拉赫曼及32歲男律師馬蒂斯，分別因向警車投擲汽油彈而被捕，沙德爾的妹妹達里安（Darian）亦因為跳向警員的背部，企圖阻止拘捕行動而被捕。新一名被捕男子為29歲畫家阿默曼（Timothy Amerman），他涉嫌向沙德爾提供玻璃樽來製造汽油彈。

刑事訴狀指，調查人員搜查沙德爾的汽車時，發現一張寫給她的字條有阿默曼的指模，上面寫道「我找到再多一些玻璃樽」。阿默曼承認在示威前，曾把他回收的酒樽給予沙德爾，但供稱不知道對方用來製造汽油彈。他上周六在奧爾巴尼縣首次出庭，案件周一移交予布魯克林處理。

另外，麻省斯普林菲爾德30歲女警富恩特斯（Florissa Fuentes）上周六控訴，她上月在Instagram分享一張其姪女參與「黑人的命也是命」示威的照片後被炒。有同事警告她這樣做可能會有後果，她只好刪文並向同事道歉。至上月19日，她接到公務員協會高層的電話，要求她辭職否則被炒，結果於數小時後被開除。