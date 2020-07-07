新冠肺炎︰病亡人數突破13萬　特朗普稱今秋必須復課

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，美國至今已累計超過290萬人感染新冠肺炎，死亡人數突破13萬人。美國多個州份近期疫情升溫，惟總統特朗普周一（6日）在Twitter發文，強調學校今秋必須復課，又指美國新冠病人死亡率幾乎是全球最低。

特朗普早前發表「99%病例完全無害」言論，引起輿論爭議。紐約州長科莫批評其言論是「助長病毒」，指民眾如誤信特朗普，不採取保護措施，只會令病毒感染個案增加，最終受害的會是經濟。白宮發言人麥肯內妮解畫，指特朗普的意思是指病毒在美國的致命率低。特朗普也在Twitter發文，指美國新冠病人死亡率幾乎是全球最低，並引述一間醫療集團調查，稱抗瘧疾藥物羥氯喹可降低新冠病人約一半的死亡率。

特朗普上月在俄克拉何馬州舉行造勢大會時，未有嚴格執行防疫措施，惹來輿論批評，特朗普競選團隊計劃本周六在新罕布什爾州舉行戶外集會時，向參加者派出口罩及消毒洗手液，並「強烈鼓勵」參加者戴口罩以策安全。

另美國移民及海關執法局周一公布最新指引，留學生能否獲發簽證前往或逗留美國，將視乎學校課程而定。留學生必須親身參與部分課程，如其就讀的學校完全採用網上形式授課，留學生將被迫離開美國，或到以面對面方式授課的學校。

此外，美國常春藤大學之一的康乃爾大學（Cornell University）宣布，受新冠肺炎疫情影響，國際留學生下學期可選舉留在本國大學上課，把學分轉回康乃爾大學。

據了解，康乃爾大學在內地有7間合作院校，包括北京大學、清華大學、首都師範大學、中國農業大學、浙江大學、上海東華大學及上海交通大學，供學生上課；香港學生則可選擇入讀城巿大學。