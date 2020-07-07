上月購槍背景審查申請創新高　分析︰市民買槍自保

上月份有關購買槍枝背景審查的申請，創下有紀錄以來新高。

美國近期社會動盪不安，新冠肺炎肆虐，又爆發反種族示威浪漫。美國聯邦調查局（FBI）公布最新數據，指上月份有關購買槍枝背景審查的申請多達390萬宗，創下有紀錄以來新高。有槍械市場調查公司按數據推算，美國上月約銷售了240萬支槍械。惟美媒報道指，購買槍枝背景審查未必反映實際購槍數據，有些人只為申請牌照，或審查後一次購買多支槍械，當局未統計過全國實際槍械銷售量。

數據指出，FBI自1998年建立「全國即時犯罪背景審查系統」以來，10個買槍高峰星期之中，7個在本年度發生，其中包括了上月份首4周。在全美50個州分和1個聯邦特區中，42個州錄得雙倍申請，最多為伊利諾州，逾70萬宗，其次為肯塔基州﹑德州﹑佛羅里達州及加州；最少則為華盛頓哥倫比亞特區，只有897宗。

美國射擊運動基金會（NSSF）發言人奧利華（Mark Oliva）認為，社會不穩、示威暴動、搶劫，和削減警方經費等原因，均令美國人擔心自身安全，故買槍自保；他估計今年全美進行背景審查次數將創出歷史新高。惟美國槍械管制組織Brady主席布朗（Kris Brown）則認為，美國過去一個月舉行多次反對警暴及槍枝暴力的和平示威，把槍支帶進家中，不一定令人更安全。