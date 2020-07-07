新冠肺炎︰拜登副手人選確診　加州住院人數激增50%

美國新冠肺炎疫情反彈，民主黨總統選舉參選人、前副總統拜登的女副手人選之一、喬治亞州亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）周一（6日）確診。在嚴重的加州，新增住院患者數量於過去兩周激增50%，薩克拉門托州議會有5名員工染疫。

50歲的博頓斯在Twitter宣布，與丈夫一同確診新冠肺炎，她本人沒出現症狀，丈夫則嗜睡，感染途徑不明。她形容「新冠肺炎（傳染性之強）確實擊中要害」，亞特蘭大市長辦公室及拜登競選團隊未置評。博頓斯並非美國首位確診的政治人物，國會早前已有多名議員染疫。

在加州，州長紐瑟姆周一表示，州內的新冠肺炎住院人數過去兩周增至5800人，當中3分之1來自洛杉磯，約630名確診和疑似確診患者需重症監護。洛杉磯的病例出現年輕化趨勢，本月25%住院患者年齡在18歲至40歲之間。紐瑟姆指，州政府走訪近6000間酒吧和餐館、聯絡近50萬間企業，確保它們遵守禁止堂食及強制戴口罩等新規定。

來自洛杉磯的民主黨眾議員伯克（Autumn Burke）周一在Twitter稱，自己與女兒一同確診。據悉多名議員自5月中旬一直在薩克拉門托州議會舉行會議，州議會指出於社區健康和安全的憂慮，已關閉大樓清潔。

加州過去24小時新增11529人確診，累計逾27萬宗病例，6300人病歿；北部馬林縣聖昆廷監獄有1400名囚犯確診。