特朗普將簽新令應對中國　華府擬禁用TikTok

中美關係升溫，美國白宮幕僚長梅多斯周一（6日）透露，總統特朗普將於未來4周簽署一系列針對中國的行政命令。同日，國務卿蓬佩奧透露華府考慮封殺中國的社交應用程式，包括影片分享程式抖音的海外版TikTok。

梅多斯在白宮向記者指，特朗普正處理多項行政命令，範圍涵蓋移民、制造業從海外回流及就業問題，以及美國如何與中國打交道等，以重新建立平衡。他接受美媒訪問時指摘國會在中國問題不作為，特朗普會行動。

梅多斯聲言，特朗普在未來一個月所做的會比民主黨總統參選人、前副總統拜登於過去40年所做的多，白宮正研究如何確保解決中國問題、如何把外流的製造業帶回美國本土、控制藥物價格等。

另一邊廂，美國有線電視新聞網絡（CNN）問及蓬佩奧，美國應否考慮禁用中國社交程式，特別是TikTok。蓬佩奧指美國會處理中國的手機應用程式，但不想搶先在特朗普之前宣布，華府正研究此事。他補充，民眾不應下載TikTok，除非他們想私隱落在中國共產黨手上。TikTok未有回應。